Более 240 недоношенных детей выходили медики Гомельской областной больницы с начала года

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 240 родившихся раньше срока малышей выходили в педиатрическом отделении для недоношенных детей Гомельской областной клинической больницы с начала нынешнего года. Об этом сообщила сегодня журналистам заведующая отделением Елена Гончарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в отделении для недоношенных детей находятся 20 малышей. Всего же за шесть месяцев этого года здесь получили квалифицированную помощь специалистов 242 новорожденных. За 2017 год в отделении пролечено 444 ребенка, из них недоношенных детей около 80%. Остальные - рожденные в срок, но с маленьким весом", - рассказала Елена Гончарова.

Имеющиеся в арсенале технологии позволяют специалистам отделения выхаживать недоношенных детей, родившихся весом даже менее 1 кг. Минимальный вес в практике гомельских врачей - 480 г. К слову, рожденный с таким весом один из малышей и сейчас находится в отделении. "Выхаживание недоношенных новорожденных - длительный процесс, который требует немалых сил и ресурсов. Наше отделение оснащено необходимым оборудованием. Это и высокотехнологичные кювезы, и пульсоксиметры, и аппарат УЗИ, аппараты для измерения слуха, фототерапии. Кроме того, регулярны осмотры невролога, окулиста и т.д. Все это позволяет оказывать маленьким пациентам помощь в разных клинических ситуациях", - отметила завотделением. Она подчеркнула, что лечение пациентов ведется по республиканским протоколам и международным стандартам.

В отделении есть палаты совместного пребывания матери и ребенка, а также палаты квартирного типа для женщин, чьи дети находятся в кювезах. "Очень важно, чтобы мать была как можно раньше и чаще со своим ребенком, чтобы вокруг царила домашняя атмосфера. В нашем отделении мы делаем все возможное для этого", - добавила врач. Не менее значимым здесь называют и участие отцов, а также бабушек и дедушек в процессе выхаживания. Для таких семейных встреч предусмотрено специальное помещение со стеклянной дверью с рольшторами, приоткрыв которые, посетители могут увидеть малыша.

По мнению Елены Гончаровой, важной составляющей тактики лечения являются вспомогательные методы выхаживания недоношенных малышей. Так, в отделении активно используют музыкотерапию. "Специально подобранные мелодии классической музыки, звуки природы, композиции из сказок оказывают благоприятное воздействие на настроение ребенка, способствуют правильному созреванию и развитию малыша", - считает завотделением. Хорошо зарекомендовал себя метод "кенгуру", который используется для создания тесного психоэмоционального контакта ребенка с матерью через телесный контакт. "Дети, которые слышат биение материнского сердца, значительно быстрее идут на поправку. Это большой шаг на пути к выхаживанию", - подчеркнула врач. Активно применяют гомельские специалисты и фитболтерапию - занятия на мяче для укрепления мышц спины и живота, улучшения пищеварительных функций, развития вестибулярного аппарата. Для создания условий, близких к внутриутробным, используется при укладке детей так называемый метод "гнезда". А чтобы малыши чувствовали себя под защитой и связь с матерью, в отделении появились вязанные игрушки-осьминожки, щупальца которых по форме напоминают пуповину. Кроме того, с недавнего времени в отделении стали проводить для малышей с мамами совместные прогулки на свежем воздухе.

Время пребывания в отделении иногда может растянуться на месяцы. Однако каждый случай - индивидуальный. "Главный критерий, при котором можно говорить о выписке, - это вес ребенка в пределах 2,5 кг, срок гестации (в пределах 37 недель), хорошие показатели здоровья малыша, а также умение матери ухаживать за младенцем", - пояснила Елена Гончарова. К примеру, сегодня домой из больницы отправилась с маленькой дочкой Анна Шатрович. При выписке их встречали счастливый отец Станислав и бабушка с дедушкой. Молодые родители заметно волновались, но признались, что основные переживания и тревоги позади, и справиться с этим помогли специалисты отделения. "Главное, что малышка набрала вес 2,54 кг, нам объяснили и рассказали, как действовать дальше. Хочется поблагодарить настоящих профессионалов дела, которые были рядом в эти минуты", - сказали родители.

Со своими маленьким пациентами и их мамами сотрудники отделения поддерживают связь порой на протяжении многих лет. Свидетельство тому - стенд с десятками фотографий бывших пациентов спустя время. При выписке женщины получают анкеты, в которых затем сообщают врачам, как развивается малыш. К таким анкетам зачастую благодарные мамы прикладывают снимки подросших ребят, а также искренние слова признательности и самые добрые пожелания врачам и медсестрам. Многие из бывших пациентов время от времени приходят в отделение. Так, сегодня своими успехами с медиками поделились сестры Маргарита и Софья Котченко. Двойняшки появились на свет в ноябре 2013 года весом чуть больше 1,2 и 1,7 кг. В отделении провели полтора месяца, при выписке каждая из них весила 3 кг. Сейчас девочки ходят в детский сад и вместе с мамой безмерно благодарны работникам отделения за ту помощь и поддержку, которую они получили в стенах больницы.-0-