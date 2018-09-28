28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. деревьев и 12,3 тыс. кустарников высадят вдоль МКАД осенью, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы первый заместитель генерального директора предприятия "Минскзеленстрой" Александр Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году также проводились работы по озеленению территорий вдоль кольцевой автодороги, не прижились 5,8% молодых деревьев и 3,4% кустарников. Посадки начнутся не ранее 15 октября, когда опадет листва, завершатся до ноября. Кроме того, будут проведены необходимые мероприятия по защите саженцев зимой.

Месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий стартует 1 октября. Такая трудовая акция организуется традиционно, чтобы подготовить объекты городского хозяйства к зиме. Коммунальные службы и администрации районов разработали планы мероприятий. Предстоит выполнить ремонт более 130 тыс. кв.м улично-дорожной сети, 250 остановок, высадить около 6 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников, убрать листву.-0-