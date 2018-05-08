Более 250 человек примут участие в международном фестивале медиации в Минске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 человек из разных стран примут участие в III Международном фестивале медиации, который пройдет 17-18 мая в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау и филиале Российского государственного социального университета в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Это уникальное для Беларуси мероприятие, которое соберет на одной площадке медиаторов, конфликтологов, психологов, педагогов, юристов и представителей других профессий, работающих в сфере урегулирования конфликтов и споров. Своим опытом поделятся эксперты-медиаторы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Польши, Литвы, Швейцарии, Германии, Великобритании, США. Фестиваль станет открытой дискуссионной площадкой, местом демонстрации лучших и новых практик в разрешении конфликтов, отправной точкой для создания новых инициатив и проектов.

Основная тематическая направленность мероприятия - семейная и восстановительная медиация (современная практика и перспективы). Цель фестиваля - объединение усилий общественных, государственных и коммерческих организаций для развития медиации в Беларуси, укрепление международного сотрудничества и обмен опытом с коллегами.

Организаторами выступают филиал Российского государственного социального университета в Минске, центр "Медиация и право", учебно-практическое учреждение "Центр медиации и переговоров".

Медиация - способ разрешения конфликтов с помощью третьей, нейтральной стороны.

В Беларуси в 2013 году был принят закон о медиации, который позволил применять медиацию для урегулирования экономических, трудовых и семейных споров.-0-