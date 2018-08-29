29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 260 детей Гомельской области получат канцтовары от БРСМ во время регионального этапа республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Стартовавшая в начале августа акция объединила сотни неравнодушных людей. "На данный момент уже собрано свыше 60 портфелей для первоклассников, а также спортивные и канцелярские принадлежности более чем для 200 ребят. Присоединиться к благотворительному марафону можно до 15 сентября", - сказал Игорь Завалей.

Первые портфели, укомплектованные во время акции, вручат первоклассникам 30 августа в Ветке. На мероприятии соберутся 15 семей, которым необходима дополнительная помощь. Школьные ранцы с принадлежностями от волонтеров БРСМ получат 18 детей. Гостей также ожидает праздничный концерт и сладкий стол.

Подобные встречи с волонтерами пройдут во всех районах области.

Благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" проводится ежегодно. Ее цель - оказать адресную поддержку многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды БРСМ "Доброе сердце".-0-