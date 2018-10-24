Более 3 т рыбы выпустили в Гродненское водохранилище

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов провело зарыбление Гродненского водохранилища, сообщили БЕЛТА в БООР.

В водоем заселили 3260 кг щуки и карпа. Зарыбление проведено за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей.

В Белорусском обществе охотников и рыболовов отметили, что это не первое зарыбление водохранилища. В 2016-2017 годах в него заселено 11,4 тыс. особей щуки и свыше 8 тыс. карпа.

Гродненское водохранилище - искусственный водоем, созданный при строительстве Гродненской ГЭС. Оно расположено на реке Неман в Гродненском и Мостовском районах, заполнение водой произошло в 2012 году. Площадь составила около 2 тыс. га.

БООР с 2014 года реализует мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов в рыболовных угодьях фонда запаса. Зарыбление направлено на восстановление рыбных запасов, улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, а также на удовлетворение реализации права на бесплатное любительское рыболовство всех без исключения граждан страны.-0-