Более 3 тыс. человек примут участие в мероприятиях ко Дню Независимости в Минской области

В День Независимости у минской ратуши. Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральных мероприятиях ко Дню Независимости в Минской области примут участие более 3 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

"Традиционно 3 июля в мемориальных комплексах "Курган Славы", "Хатынь", "Дальва" состоится возложение цветов с участием представителей Миноблисполкома, райисполкомов, общественных организаций. Вечером, в 23.00, делегация присоединится к республиканской акции "Споем гимн вместе!" в Молодечненском амфитеатре. В центральных торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости, примут участие более 3 тыс. человек", - отметили в управлении Миноблисполкома.

Во всех районах области состоятся митинги, возложения цветов к памятникам и памятным знакам воинам-освободителям, а также ряд других праздничных мероприятий.

Так, жителей Дзержинска ожидают открытие выставки "Роднаму краю часцінку душы прысвячаю!" в аллее городского парка, товарищеский матч по футболу и турнир по стритболу. Любанский райисполком приглашает на интеллектуальную игру "Гражданином быть обязан" и выставку специализированной техники предприятий и организаций района.

Районные турниры по волейболу среди коллективов физической культуры и мини-футболу среди детско-юношеских команд, а также марш-парад духовых оркестров "Золотая труба" пройдут в Столбцах. Жители и гости Старых Дорог смогут увидеть торжественный митинг, парад военной, специализированной и сельскохозяйственной техники, а также парад детских колясок.

В Молодечно праздник начнется уже 2 июля с открытия выставки "Наша малая родина глазами художников мира", где будут представлены творческие работы участников II открытого пленэра художников "Маладзечна АРТ - 2018". В Несвиже в этот же день запланировано торжественное открытие аллеи воинам-интернационалистам.

В Слуцком районе празднование Дня независимости начнется еще раньше: 30 июня организуется районный велосипедный тур "Дорогами освободителей", посвященный 74-й годовщине освобождения Слуцка от немецко-фашистских захватчиков.-0-