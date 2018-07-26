Более 3 тыс. новых рабочих мест создано в Брестской области за I полугодие

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за I полугодие создано более 3 тыс. новых рабочих мест, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Геннадий Скробот, передает корреспондент БЕЛТА.

По оперативным данным, за январь-июнь на вновь созданные рабочие места в регионе трудоустроено 3094 человек, что составляет 96,7% к заданию. Почти в три раза перевыполнено полугодовое задание по созданию новых рабочих мест в Лунинецком районе, в два раза - в Барановичском. С опережением графика идут Березовский, Брестский, Ганцевичский, Жабинковский, Ивацевичский районы. Отставание в выполнении прогнозного показателя по итогам полугодия ожидается в Бресте, Барановичах, Пинске, Дрогичинском, Каменецком и Кобринском районах.

Вместе с тем есть все предпосылки к тому, чтобы годовое задание по трудоустройству на новые рабочие места было выполнено. "В области насчитывается 648 предприятий, которые открыты, но пока не осуществляют своей деятельности. По информации гор- и райисполкомов, до конца года на всех этих предприятиях будут трудоустроены люди", - отметил Геннадий Скробот. В этом году в Брестской области на вновь созданные рабочие места планируется трудоустроить 7160 человек.

В целом по итогам полугодия в области выполнены все основные показатели подпрограммы "Содействие занятости населения" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. При содействии служб занятости за январь-июнь трудоустроено 11,7 тыс. человек, из них 7 тыс. безработных. На обучение направлено 496 человек, в том числе 491 безработный. Субсидии для организации самозанятости получили 99 безработных.

Коэффициент напряженности на рынке труда области с начала года снизился. Уменьшился уровень зарегистрированной безработицы - с 0,7% до 0,6%. Количество заявленных вакансий по сравнению с началом года увеличилось в 1,4 раза и на 1 июля составило 8,6 тыс.-0-