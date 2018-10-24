Более 30 нарушений ПДД водителями маршруток выявляют ежемесячно в Гомеле

24 октября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. Ежемесячно в Гомеле выявляется более 30 нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров водителями маршрутных такси. Об этом сообщил заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома Владимир Чикезов на встрече с перевозчиками экспресс-такси, передает БЕЛТА.

Информация о каждом третьем из них поступает от очевидцев. "Были факты, когда горожане снимали на камеру мобильного телефона показания на спидометре маршрутного такси, в котором ехали, снимали фото- или видео других нарушений", - рассказал Владимир Чикезов. По всем таким сообщениям проводится проверка, при подтверждении фактов нарушителей привлекают к административной ответственности.

Среди самых распространенных нарушений - превышение установленных скоростных режимов, несоблюдение правил маневрирования, посадки-высадки пассажиров, перевозка пассажиров сверх количества предусмотренных в салоне автомобиля мест и др.

В текущем году на дорогах региона зафиксирован рост ДТП с участием маршрутных такси. Зарегистрировано пять аварий, в которых получили травмы пять человек. Для сравнения: в прошлом году в Гомельской области не было ни одной учетной аварии с участием перевозчиков экспресс-такси.

В связи со сложившейся ситуацией руководство областной ГАИ инициировало внеплановые проверки организаций-перевозчиков, допустивших ДТП на линии маршрута. Цель ревизий - изучение выполнения ответственными лицами обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с постановлением №972 Министерства транспорта и коммуникаций. "Наша первостепенная задача - не выявить нарушение, а сработать на безопасность пассажиров, а также всех участников дорожного движения", - резюмировал замначальника межрайонного отдела.-0-