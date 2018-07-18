Более 30 новобранцев пополнили ряды минских спасателей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 новобранцев пополнили ряды столичных спасателей, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны прошло торжественное приведение к присяге новобранцев Минского городского управления МЧС. "Всего присягу принесли более 30 человек, среди которых и представительницы женского пола. Бойцы уже прошли первоначальную подготовку в учебном центре столичного управления, а также по месту службы в своих пожарных аварийно-спасательных частях", - проинформировали в управлении.
Присягу принимали руководители МЧС Минска. Присутствовали также представители церкви, ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, родные и близкие работников. После торжественной церемонии руководство столичного подразделения МЧС и новобранцы возложили венки и цветы к стеле "Минск - город-герой", а затем для них провели экскурсию по музею Великой Отечественной войны.-0-
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