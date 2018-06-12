12 июня, Докшицы /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 30 протоколов составили в Витебской области за игнорирование борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом во время семинара в Докшицком районе сообщил заместитель председателя Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Дук.

"Еще в апреле областным комитетом, районными инспекциями всем землепользователям были отправлены информационные письма, выданы предписания по удалению участков с борщевиком. К сожалению, не все приступили к работе, из-за чего в отношении сельхозорганизаций, их должностных лиц составлено 32 протокола, вынесено штрафов на Br4,6 тыс.", - отметил Петр Дук.

По его словам, в области борщевик Сосновского выявлен во всех районах. На учете находится 2 625 мест его произрастания общей площадью более 2 тыс. га. Наиболее зараженными являются Ушачский, Городокский, Витебский, Браславский, Толочинский и Сенненский районы. В них суммарная площадь участков с борщевиком составляет 87% от общей зараженной площади по области.

В некоторых районах принято решение о формировании бригад для борьбы с агрессивным растением, в других его ликвидируют на договорной основе коммерческие структуры из Минска и Могилева. На эти мероприятия из областного бюджета выделено Br310 тыс.

"На 11 июня выполнены работы на 54% площадей. Низкий уровень ликвидации борщевика зафиксирован в Ушачском (38%), Городокском (47%), Бешенковичском (48%), Сенненском (52%) районах. В этих и других регионах часть сельхозорганизаций не приступили к борьбе с борщевиком или принимают недостаточно мер", - подчеркнул специалист.

Сегодня в Докшицком районе проводился областной семинар руководящих кадров Витебской области. На примере региона участники обсудили практику работы местного райисполкома по реализации указа от 23 февраля 2012 года №100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" и проведению работ по благоустройству. Участники семинара посетили ряд деревень района, оценив работу по вырубке деревьев и кустов вдоль придорожной полосы, сносу ветхих домов и хозпостроек, выкорчевке старых садов с последующим вовлечением освободившихся земель в сельскохозяйственный оборот.-0-