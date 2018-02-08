Более 300 мероприятий проведут в Гомельской области по случаю Дня юного героя-антифашиста

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пионеры Гомельской области проведут более 300 мероприятиях по случаю Дня юного героя-антифашиста, сообщил БЕЛТА председатель областной организации ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

В мероприятиях, которые продлятся по 10 февраля, примут участие более 3 тыс. пионеров и октябрят со всей Гомельской области.

Ребята вспомнят подвиги ровесников пионеров-героев, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Также для них будут организованы выставки, конкурсы сочинений, сборы и линейки, пионерские диалоги и др. Так, в Гомеле школьники познакомятся с деятельностью в/ч 5525. В Буда-Кошелевском районе пройдет военно-спортивная эстафета "Всегда готов!". Квест "Ни шагу назад" проведут в Житковичском районе. Во время эстафеты полезных дел школьники из Калинковичского района получат путевые листы с заданиями, среди которых - посетить ветерана, организовать досуг для октябрят, подготовить презентацию о пионере-герое, продемонстрировать навыки юнармейца по оказанию первой медпомощи и точность при стрельбе.

День юного героя-антифашиста был утвержден ООН. Он отмечается в честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери, иракского мальчика Фадыла Джамаля, советских молодогвардейцев Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Дмитрия Огурцова, Виктора Субботина, Семена Остапенко, расстрелянных нацистам. В 1964 году юные интернационалисты Москвы написали обращение к детям всех стран считать 8 февраля традиционным днем памяти юных героев.-0-