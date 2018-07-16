Более 300 уникальных автомобилей представят на фестивале под Гродно

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 уникальных единиц техники представят на автофестивале SunDay под Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Традиционный автофестиваль пройдет 21 июля на площадке аэродрома Каролино (рядом с Юбилейным озером). Мероприятие это стало значимым событием в автомобильной и культурной жизни города, Гродненского региона, привлекая участников и гостей со всей Беларуси, а также из-за рубежа.

"Главное, конечно, на таком мероприятии - автомобили. Нынешний SunDay станет в этом плане самым представительным в различных номинациях: ретро, янгтаймеры, стэнс, тюнинг, автозвук и др. Свыше 300 единиц техники будет демонстрироваться. Будьте уверены, удивим даже самых взыскательных посетителей: одобрение получают только лучшие из лучших. Причем, заявки поступают как от частных лиц, так и от известных в стране и за рубежом клубов и тюнинг-компаний. Некоторые из автомобилей до этого мы могли видеть лишь в журналах или видео-обзорах, - отметил один из организаторов Михаил Кунцевич. - Среди участников немало таких авто, что существуют лишь в единичном экземпляре. Например, представит уникальные мотоциклы известный кастомайзер Юрий Шиф со своей командой ShifCustom.

На фестивале развернутся и обширные зоны развлечений для детей и взрослых. В частности, проведут бесплатный квест, где за каждую победу участники получат штампы SunDay в специальный паспорт. Кто наберет больше штампов, получит приз. С детьми и взрослыми будут работать десятки аниматоров. Обещают организаторы представить и самую большую в стране систему надувных горок.

Взрослым предложат экстремальные развлечения, в том числе и возможность прочувствовать себя скалолазом, забравшись по отвесной стене, прыгнуть с высоты на огромную надувную подушку, прокатиться с большой скоростью по натянутому над площадкой тросу.

На фестивале будут работать 3 сцены. Одним из ведущих станет известный стендап-комик Слава Комиссаренко. Насыщенная программа завершится розыгрышем автомобиля BMW e30 и электровелосипеда, а также "эротической мойкой" и мощнейшим рок-концертом проекта Nikamuza. Под аккомпанемент классических инструментов будут исполнены любимые хиты всемирно известных групп. Также в программе ночной Open Air.

Вход для зрителей на фестиваль будет открыт с 12 часов 21 июля.-0-