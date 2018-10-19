Более 320 тыс. саженцев высадят во время акции "Чистый лес" в Могилевской области

19 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В лесхозах Могилевской области во время акции "Чистый лес" 20 октября высадят на территории 215 га более 320 тыс. саженцев в качестве дополнения лесных культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Всего в мероприятии планируется задействовать около 6,5 тыс. человек. Их них 4 тыс. - работники лесхозов и примерно 2,5 тыс. привлеченных граждан. Трудовой десант в основном задействуют на уборке леса от захламленности и мусора. Для выполнения работ определено 257 участков. Только мусора планируется вывезти из лесных массивов более 500 куб.м.

"Также в этот день ряд лесничеств будет наводить порядок и благоустраивать находящиеся на их территориях дендропарки, памятники природы, заниматься уборкой мест массового отдыха. Основная цель добровольной акции - привлечение внимания к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу страны - лесу", - отметили собеседники.

В прошлом году в Могилевской области в акции приняли участие более 7,2 тыс. человек.

Акция "Чистый лес" пройдет в Беларуси 20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства. Стать ее участником сможет любой желающий. Для этого достаточно обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Минлесхоза обеспечат всех участников необходимым инвентарем. Эта акция стала уже традиционной в республике. Впервые она была проведена в 2010 году. Мероприятие активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.-0-