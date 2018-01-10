Более 3,5 тыс. детей Гомельской области приняли участие в акции "Чудеса на Рождество"

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время благотворительной акции "Чудеса на Рождество" Гомельская областная пионерская организация и Гомельский обком БРСМ поздравили и подарили подарки более 3,5 тыс. детей, воспитывающимся в различных специальных социальных учреждениях. Об этом, подводя итоги акции, сообщил первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Завалей отметил, что волонтеры движения "Доброе сердце" БРСМ и пионеры-тимуровцы постарались подарить праздник ребятам, живущим во всех уголках Гомельщины. "Всего во время акции проведено около 150 благотворительных мероприятий. Волонтеры побывали в каждом детском социальном учреждении, некоторых детей посетили на дому. Преподнести каждому ребенку новогодний подарок удалось благодаря участию граждан и спонсорских организаций", - добавил он.

Заключительный этап акции "Чудеса на Рождество" состоялся в Гомельской областной детской клинической больнице. Специально для маленьких пациентов волонтеры движения "Доброе сердце" и пионеры-тимуровцы подготовили сказочное представление и интерактивную развлекательную программу. В завершении мероприятия организаторы передали администрации учреждения здравоохранения сертификат на сумму Br2,5 тыс. на ее реконструкцию. Средства были собраны в ходе благотворительной акции первичными организациями ОО "БРСМ", пионерскими дружинами ОО "БРПО", населением Гомельской области.

В этом году к акции присоединился Гомельский областной комитет Коммунистической партии Беларуси. Во время итогового мероприятия первый секретарь обкома КПБ Елена Кличковская поздравила ребят, вручила им ценные подарки.

Ежегодная республиканская благотворительная акция "Чудеса на Рождество" по оказанию помощи нуждающимся детям во время новогодних и рождественских праздников проходит в Беларуси с 10 декабря по 20 января. Во время акции волонтерские отряды организуют сбор подарков и праздничные программы для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приютов для детей-инвалидов, детей, находящихся в больницах, то есть для всех тех, кто больше всего нуждается в поддержке, внимании и заботе. Одна из основных целей благотворительной акции - воспитание у подрастающего поколения чувства милосердия, доброты и сострадания.-0-

Фото Сергея Холодилина