Более 370 га земель вовлекли в сельхозоборот после сноса ветхих строений в Гомельской области

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 370 га земель, освободившихся после сноса ветхих и пустующих строений, сообщила сегодня журналистам управляющая делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Кличковской, выявление пустующих и ветхих строений в регионе носит системный характер. "После их сноса освобожденные земли вовлекаются в оборот, проводится рекультивация. Так, в сельскохозяйственный оборот в этом году вовлечено 374,65 га таких земель, также на определенных площадях проводятся работы для последующего использования в сельскохозяйственном производстве", - добавила она. Кроме того, на освобожденных землях появляются детские, спортивные городки, зоны отдыха и т.д. В качестве примера был назван населенный пункт Добрынь в Ельском районе, где несколько лет назад на месте ветхих строений и неприглядного пустыря обустроена уютная зона отдыха с прудом.

Как отметила управляющая делами, с начала года в регионе снесено свыше 1,6 тыс. ветхих и пустующих домов, а с 2012 года - более 16,6 тыс. Всего в этом году в области выявили порядка 1,5 тыс. пустующих и ветхих домов, и эта работа постоянно продолжается. В целом в настоящее время в областном банке данных находится свыше 5 тыс. таких построек.

Наведение порядка на земле проводится во всех районах области планомерно, подчеркнула Елена Кличковская. Оно включает благоустройство и озеленение населенных пунктов, художественно-эстетическое оформление, наведение порядка на сельскохозяйственных землях, на территориях организаций и промышленных предприятий, приусадебных участках и т.д.

Управляющая делами облисполкома также акцентировала внимание на том, что в регионе продолжается практика комплексного благоустройства районных центров. Так, за последние пять лет новый облик приобрели 12 городов - Буда-Кошелево, Ветка, Ельск, Житковичи, Туров и др. В этом году работы идут в Брагине и Комарине. На очереди - Петриков.-0-