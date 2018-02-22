22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн электронных рецептов выдано в Минске, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в пресс-центре БЕЛТА.

К системе "Электронный рецепт" подключились все детские и взрослые городские поликлиники. На конец 2017 года выписано 4 млн 202 тыс. 855 таких рецептов, из них более 3,5 млн льготных. Через государственные аптеки отпущено свыше 573 тыс. рецептов. В этом году планируется подключить к системе "Электронный рецепт" все стационары, диспансеры и стоматологические поликлиники.

На конец 2017 года выдано 844,5 тыс. электронных карт для медобслуживания. "Сегодня в городе мы собрали в электронной карте все, что необходимо. Это данные клинических исследований, медицинских осмотров, профилактических осмотров, данные по госпитализации пациента, о вызовах скорой медпомощи", - сказал Сергей Малышко.

В прошлом году завершилось внедрение электронной очереди во всех поликлиниках, а также в ряде клиник.

Внедрение электронного здравоохранения и системы поддержки клинических решений предусмотрено проектом "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь", который финансируется за счет займа Всемирного банка. В текущем году планируется закупка Минздравом центральной платформы, которая позволит интегрировать все медицинские информационные системы в учреждениях здравоохранения, тем самым наладить связи между ними.

В целом уровень автоматизации лечебно-диагностического процесса в учреждениях здравоохранения города доведен до 90%. Наибольших успехов в этой сфере добились городские поликлиники №29, 39, 34, 11, городские клинические больницы №6, 9, 10 и БСМП. В 2018 году уровень автоматизации лечебно-диагностического процесса в целом по городу необходимо довести до 95%. Кроме того, планируется создание персонального портала пациента (личного кабинета).-0-

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