Более 4 тыс. человек в Гомеле приняли участие в митинге ко Дню защитников Отечества и 100-летию ВС

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. человек в Гомеле приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

У Вечного огня на площади Труда собрались руководство области и города, ветераны Великой Отечественной войны и труда, партизаны и подпольщики, труженики тыла, военнослужащие, почетные граждане Гомеля, представители трудовых коллективов, общественных организаций и объединений, молодежь.

Обращаясь к участникам митинга, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко отметил, что в День защитников Отечества чествуют тех, кто выбрал для себя трудную и ответственную воинскую стезю, кто охраняет мирную жизнь граждан и безопасность Родины. "Этот праздник олицетворяет славную историю белорусской армии. Во все времена она служила надежным оплотом государства, гарантом стабильности, суверенитета и территориальной целостности", - сказал он. Мэр также подчеркнул, что гомельчане бережно хранят память о бессмертном подвиге дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны: их именами названы улицы города, в их честь воздвигнуты памятники и монументы. А имена 38 Героев Советского Союза и трех полных кавалеров ордена Славы увековечены на Аллее Героев.

Петр Кириченко поздравил всех жителей Гомеля с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, пожелав мира и счастья, добра и благополучия.

Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле героев, павших в боях Великой Отечественной войны, почтили память погибших минутой молчания. Продолжились мероприятия в областном общественно-культурном центре торжественным собранием и концертом.

Программа мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, в Гомеле рассчитана на несколько дней. Так, накануне торжественные митинги прошли на Аллее Героев и в районах областного центра. Проводятся уроки мужества, тематические акции, встречи, выставки, спортивные соревнования.-0-