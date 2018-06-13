Более 4 тыс. малых и средних предприятий зарегистрировано в Минске в I квартале

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За I квартал этого года в Минске зарегистрировано более 4 тыс. малых и средних предприятий. Об этом сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук перед заседанием Совета по развитию предпринимательства при столичной мэрии.

Николай Рогащук отметил, что принятые недавно в Беларуси документы - декреты №7 и №8 - дали дополнительный толчок к развитию частного сектора экономики. "За I квартал в Минске зарегистрировано более 4 тыс. малых и средних предприятий. И в Парке высоких технологий тоже отмечен прирост резидентов - более 25%. То есть предприниматели понимают, какие льготы и какую выгоду получают", - сказал председатель комитета.

По его словам, доля налоговых поступлений в городской бюджет от этого сегмента составляет более 40%, в целом по стране этот процент немного ниже.

"СЭЗ "Минск" благодаря предоставляемым льготам и преференциям также активно развивается. Недавно мы рассматривали вопрос и внесли проект нормативно-правового акта о выделении дополнительных земель для включения в свободную экономическую зону, чтобы привлечь крупных иностранных инвесторов. Мы ратуем за создание серьезных производственных предприятий, создающих продукт с высокой добавленной стоимостью, рабочие места. Это дает приток прямых иностранных инвестиций, растет экспорт, сама СЭЗ динамично развивается", - добавил Николай Рогащук.

Сегодня состоялось первое заседание Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме под председательством мэра столицы Андрея Шорца. Рассматривались вопрос спорных арендных отношений между ОАО "Трест №15 "Спецстрой" и СООО "Миссвог" и предложение ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" по изменению порядка подачи документов субъектами хозяйствования для освобождения от административных взысканий.-0-