Более 40% десятиклассников Бреста пройдут подготовку по рабочим профессиям

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в новом учебном году более 40% десятиклассников будут проходить подготовку по рабочим профессиям, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков.

В учреждениях образования для старшеклассников, которые изучают предметы на базовом уровне, вводится новая дисциплина - трудовое обучение. Это позволит реализовать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих). В нее в 2018/2019 учебном году будут вовлечены около 500 учащихся десятых классов Бреста. "Мы выбрали профессии, подобрали педагогические кадры, определили направления взаимодействия с учреждениями общего среднего образования. Главное, чтобы каждый десятиклассник, а затем одиннадцатиклассник получил навыки какой-то профессии", - отметил Анатолий Носков.

Азы некоторых специальностей старшеклассники смогут постигать в школах, где есть необходимая материально-техническая база. Например, ребятам предложат на начальном уровне освоить профессии оператора ЭВМ, швеи, секретаря, правоведа. На основании договоров, заключенных с учреждениями профессионально-технического образования, десятиклассники смогут остановить свой выбор на более серьезном профиле. В частности, перечень включает специальности строительной сферы, столяра, художника-оформителя, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, документоведения.

Полученные во время двухгодичного обучения навыки в дальнейшем молодые люди смогут применить в трудовой деятельности, быту.

Остальные десятиклассники (около 60%) города будут проходить профильное обучение. "У нас есть возможность максимально удовлетворить потребности детей в образовании: по любым профилям, вариациям предметов. Мы нацелены помочь им как можно раньше определиться с будущей профессией", - подчеркнул начальник отдела по образованию горисполкома.-0-