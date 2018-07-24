Более 40 местных инициатив реализовано в Витебской области по проекту ЕС/ПРООН

24 июля, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 40 местных инициатив реализовано в Витебской области по проекту содействия развитию ЕС/ПРООН. Об этом сообщила руководитель проекта Людмила Соколовская сегодня на региональной конференции, посвященной итогам реализации проекта в Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Местные инициативы по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" за 2016-2018 годы реализованы в Витебском, Оршанском, Сенненском, Полоцком, Толочинском, Лиозненском, Докшицком, Глубокском, Миорском и Браславском районах. Из них 31,7% инициатив было направлено на развитие туризма, 19,5% - инфраструктуры, 17,1% - реализованы в области образования, 9,8% - социальных услуг, по 7,3% - в сферах экономического развития, здоровья и экологии. Их общий бюджет составил 621 тыс. евро.

Людмила Соколовская отметила, что конкурс местных инициатив включал два этапа. В первом принимали участие все районы страны, на него было поданы 722 заявки, почти каждая восьмая из них профинансирована. По результатам его проведения были определены 30 пилотных районов (по пять в каждой области), которые затем участвовали в реализации второго основного конкурсного этапа проекта. От них поступило 352 заявки (профинансирована почти каждая вторая). В общей сложности по республике в рамках двух конкурсов профинансированы 243 инициативы на общую сумму 3,5 млн евро. Наибольшую активность среди заявок победителей проявили учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения и местные органы власти.

"Показательный момент связан с участием партнеров. По условиям проекта, софинансирование с их стороны должно составлять не менее 10%. В среднем по стране наши получатели смогли изыскать софинансирование в размере 24%. В среднем на одну местную инициативу приходилось по шесть партнеров", - отметила руководитель проекта. Она также подчеркнула перспективность территориально-ориентированного развития (ТОР-подход) при реализации местных инициатив.

На важности использования ТОР-подхода для развития конкретных населенных пунктов акцентировал внимание также начальник отдела международной технической помощи Министерства экономики Иван Бельчик. "Местное население получило инструмент, который позволяет активно, задействуя потенциал государства, местных организаций и безвозмездную помощь, решать проблемы, актуальные именно для их территории", - подчеркнул он.

По его мнению, в первую очередь пользоваться ТОР-подходом для решения важных задач и назревших проблем должны местные органы власти, которые лучше других знают специфику своего района, города или другого населенного пункта и с его помощью могут развивать свои конкурентоспособные преимущества.

Иван Бельчик также отметил, что в настоящее время в Витебской области активно начинает работу программа "Литва-Латвия-Беларусь", в рамках которой целый ряд проектов получил финансирование. Кроме того, к концу году в Беларуси планируется начать еще один проект по поддержке малого и среднего бизнеса, по которому также будет выделено финансирование на реализацию местных инициатив.-0-