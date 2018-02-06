Более 40 моделей планеров представят юные спортсмены на соревнованиях в Гомеле

6 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 40 зальных метательных моделей планеров представят юные спортсмены на областных соревнованиях, которые пройдут 10 февраля в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном центре технического творчества детей и молодежи.

Баталии развернутся в спортивном клубе ОАО "Гомсельмаш". Участие в соревнованиях примут команды учреждений образования, а также спортсмены в личном зачете. Состязаться ребята будут в трех возрастных группах: до 10 лет, 10-13 лет, старше 13 лет.

"Положением соревнований определены технические требования, предъявляемые к моделям. Так, полетный вес безмоторных летательных аппаратов должен находиться в пределах 5-15 г. Размах крыла модели - 500 мм", - рассказали в центре технического творчества детей и молодежи. При запуске планеров будут учитываться дальность и продолжительность полета в трех зачетных турах. По итогам судейская коллегия назовет победителей, которых наградят кубками, медалями и дипломами.

Соревнования нацелены на повышение уровня мастерства спортсменов, развитие и популяризацию авиамодельного спорта, патриотическое воспитание детей и молодежи, организацию полезного досуга, пропаганду здорового образа жизни. В числе организаторов - управление образования облисполкома, областная организационная структура ДОСААФ, областной центр технического творчества детей и молодежи.-0-