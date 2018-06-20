Более 40 новых комбайнов пополнят парк зерноуборочной техники Брестской области

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 40 новых комбайнов пополнят в этом году парк зерноуборочной техники Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Денисюк.

До начала массовой уборки зерновых в регион планируется поставить 41 комбайн. Новая зерноуборочная техника ОАО "Гомсельмаш" поступит на условиях лизинга в хозяйства Барановичского, Брестского, Каменецкого, Кобринского, Лунинецкого, Малоритского, Пинского, Пружанского и Столинского районов. В основном это будут высокопроизводительные КЗС-1218 "Палессе GS12". "Новые комбайны уже поступают в сельхозорганизации. Планируем, что до конца месяца получим всю технику", - сказал Виктор Денисюк.

Всего в уборочной кампании в области планируется задействовать 1480 зерноуборочных комбайнов. Предварительно нагрузка на один комбайн в среднем составляет 245 га. На сегодня готовность зерноуборочной техники - 90%. К приемке зерна готовится также зерносушильное хозяйство. В области насчитывается 461 зерносушильный комплекс.

Между тем в связи с засушливой погодой в ряде хозяйств зерноуборочные комбайны уже вышли в поле. В регионе завершается уборка озимой сурепицы - при урожайности 12,7 ц/га намолочено почти 1,5 тыс. т маслосемян. Также аграрии выборочно приступили к уборке поврежденных от засухи посевов озимого ячменя. Подгоревшие зерновые убраны на 79 га, намолочена 191 т зерна. Планируется, что через 7-10 дней уборка озимых ячменя и рапса начнется повсеместно.-0-