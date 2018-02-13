Более 400 безработных Витебска в 2017 году обучились новым профессиям

13 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Служба занятости Витебска в 2017 году направила на профессиональное обучение 404 безработных. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме, практически 30% из них - это люди, которые длительное время нигде не работали.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации нуждающихся в трудоустройстве горожан проводилась на базе 8 учебных заведений областного центра. Были организованы занятия по 20 специальностям и профессиям. Безработные обучались на курсах продавцов, бухгалтеров, поваров, слесарей-сантехников, швей, водителей троллейбуса, водителей трамвая, водителей погрузчика, электрогазосварщиков, электромонтеров, парикмахеров, лифтеров, маляров, плиточников-облицовщиков, штукатуров.

Под заказ нанимателей с гарантией последующего трудоустройства было организовано обучение 139 граждан (34% направленных на обучение). Они нашли работу в филиале "Городской электрический транспорт Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс", ОАО "Знамя индустриализации", ООО "Лифтмаш", ОАО "Жилстрой" и др.

Для приобретения опыта практической работы трудоустроены 23 человека. Буквально все они остались работать на тех же предприятиях, где проходили практику.

Кроме этого, на обучающие курсы "Основы предпринимательской деятельности" были направлены 23 человека, из них 15 организовали предпринимательскую деятельность с использованием государственных субсидий. -0-