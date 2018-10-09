Более 400 военнослужащих участвуют в учении на полигоне под Гродно

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 военнослужащих принимают участие в командно-штабном учении с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой на полигоне под Гродно. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Командно-штабное учение проходит под руководством командующего войсками Западного оперативного командования Виктора Хренина 9-12 октября на полигоне Гожский. "В нем участвуют свыше 400 человек личного состава и более 90 единиц техники. Совершенствуется слаженность управлений бригады и воинских частей (подразделений). Проверяется степень подготовленности командиров и должностных лиц штабов к решению задач по управлению подчиненными при ведении оборонительного боя, а также организация и проведение мероприятий всестороннего обеспечения в интересах выполнения учебно-боевых задач", - проинформировали в Минобороны.

Во время учения отработают вопросы управления подчиненными воинскими частями и подразделениями при ведении боевых действий.-0-