Более 450 объектов коммунальной собственности в Гомельской области вовлечено в хозоборот за 2017 год

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2017 году в хозяйственный оборот был вовлечен 451 неиспользуемый объект коммунальной собственности, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор областного территориального фонда государственного имущества Екатерина Зенкевич.

В прошлом году в регионе к вовлечению в хозяйственный оборот, в том числе к консервации и сносу, было предложено 493 неиспользуемых объекта коммунальной собственности. "Фактически задействован 451 объект, или 91,5% от годового плана. Из них 97 объектов были проданы, 187 - вовлечены иными способами, 167 - снесены. Общая площадь вовлеченного в хозоборот имущества составила около 90 тыс. кв.м", - прокомментировала директор фонда.

Екатерина Зенкевич отметила, что объекты недвижимости государственной собственности выставляются на аукционных торгах, которые проводит фонд "Гомельоблимущество". В 2017 году было проведено 111 аукционов, на которых выставлялись 270 неиспользуемых объектов. Ушли с молотка 97 объектов, в том числе 55 объектов, начальная цена которых составляла одну базовую величину.

По словам директора фонда, сформированы планы вовлечения в хозоборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества на 2018 год. В регионе планируется вовлечь в хозяйственный оборот и снести 272 неиспользуемых объекта. С их перечнем можно ознакомиться на сайте фонда.-0-