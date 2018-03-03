3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,6 тыс. человек задействованы на уборке снега в минских дворах, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич.

Из-за обильных осадков забот у столичных коммунальников значительно прибавилось. Принято решение, что воскресенье 4 марта в объединении будет рабочим днем, сегодня продлено время работы. К расчистке территорий привлекаются не только дворники, но и другие работники службы. Помощь оказывают представители общественных организаций, трудовых коллективов, военнослужащие, арендаторы помещений.

"На расчистке дворов, находящихся на обслуживании районных организаций ЖКХ, заняты более 4,6 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. привлеченных. Работает 108 единиц техники", - сказала Галина Гилевич.

Свой вклад в борьбу с непогодой могут внести жители. В частности, автовладельцев просят убирать снег на парковочных местах. "Мы можем предоставить шанцевый инструмент, минчане могут обращаться в жилищно-эксплуатационные участки по месту жительства", - отметила Галина Гилевич.-0-