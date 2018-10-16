Более 5 тыс. жителей Брестской области примут участие в акции "Чистый лес"

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в республиканской акции "Чистый лес", которая состоится 20 октября, примут участие более 5 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.

Навести порядок в лесных массивах работникам лесхозов в этот день помогут сотрудники Брестской таможни, областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, школьники, студенты. Специалисты определили 336 объектов, где будет вестись уборка мусора, посадка лесных культур (в основном сосны, ели, дуба), благоустройство зон отдыха и других территорий.

"Граждане активно откликаются на предложение поучаствовать в акции. Приведем в порядок перед зимой памятные места, располагающиеся в лесном фонде, участки вдоль дорог. Многие дачники изъявили желание очистить от мусора прилегающие к садовым товариществам территории", - отметил Николай Кривицкий. Присоединиться к инициативе может любой желающий. Добровольцам нужно обратиться в лесничество, все участники будут обеспечены необходимым инвентарем.

Акцию "Чистый лес" в Беларуси впервые организовали в 2010 году. За это время она стала традиционной. Мероприятие активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.-0-