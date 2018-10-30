30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 50% детей из Гродненской области отдохнули летом в лагерях. Об этом сообщил начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар на совместном заседании в облисполкоме комиссии по делам несовершеннолетних и совета по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гродненская область - лидер в стране в сфере детского оздоровления как по количеству отдохнувших летом детей, так и по качеству оказываемых услуг. Летом 2018 года оздоровились в лагерях различного типа более 54% детей", - сказал Анатолий Гончар.

По его словам, в следующем году планируется вовлечь в летнее оздоровление еще большее количество детей. Особое внимание будет уделено оздоровлению на стационарных базах. В большинстве лагерей будет задействована пятая смена. В числе основных задач на 2019 год Анатолий Гончар назвал совершенствование питания детей.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гродненского облисполкома Людмила Ницкая обозначила позитивную динамику в развитии сети лагерей. "Если в 2015 году в регионе их работало около 700, то в нынешнюю оздоровительную кампанию их было уже 970. Четыре года назад мы смогли оздоровить более 44 тыс. детей, а в 2018 году - 60 тыс. мальчишек и девчонок", - уточнила она. Людмила Ницкая подчеркнула также положительный эффект от профилактических мер в летний оздоровительный период. В частности, снизился уровень подростковой преступности, количество случаев травматизма детей на дорогах.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович обратил внимание на недоработки, выявленные во время летнего оздоровительного периода 2018 года. "В работе с детьми недопустим формализм. У всех, кто задействован в этой сфере, должны гореть глаза, - сказал он. - При подготовке к следующему сезону необходимо не только укреплять материально-техническую базу лагерей и организовывать рекламную кампанию по их продвижению, но и прислушиваться к пожеланиям детей и родителей. Например, положительных отзывов заслужили лагеря на базе школ в живописной местности. Значит, необходимо продолжить практику их создания".

Подготовка к оздоровительному сезону 2019 года в области уже началась, в центре внимания будут меры по повышению квалификации педагогов и других работников, связанных с этой сферой.-0-