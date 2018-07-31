Более 50 инициатив реализовано в Гомельской области по проекту ЕС/ПРООН

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 50 местных инициатив реализовано в Гомельской области по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН. Об этом речь шла сегодня в Гомеле на региональной конференции по итогам реализации проекта в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

На конференции подвели итоги более чем трехлетней работы. "В Гомельской области за время реализации проекта была одобрена и реализована 51 инициатива. Общий бюджет составил почти 865 тыс. евро", - отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА координатор конкурсов местных инициатив Наталья Адамчик. В основном конкурсе местных инициатив могли принимать участие все районы Гомельской области - на этом этапе регион представил 16 инициатив. По его результатам определили пять пилотных районов: Брагинский, Ветковский, Кормянский, Буда-Кошелевский, Чечерский. Во втором конкурсе в области были реализованы 35 инициатив.

Обращаясь к участникам конференции, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко подчеркнул важность устойчивого развития территорий, а также отметил, что в Гомельской области каждый район имеет свою специфику, на основе которой и следует очерчивать перспективы дальнейшего совершенствования. Он также поблагодарил всех причастных к проекту за реализацию инициатив в регионе.

Что касается тематических направлений инициатив, то в Гомельской области больше всего заявок реализовано по образованию (32%), 16% предложений сориентированы на развитие инфраструктуры. По 12% инициатив касались социальных услуг, туризма, экономического развития, здоровья. В числе важных тем, которая нашла отражение при реализации инициатив, - экология (4%). При написании заявок, реализации инициатив использовался принцип территориально-ориентированного развития (ТОР).

По словам Натальи Адамчик, одной из особенностей инициатив Гомельского региона является их инклюзивная направленность. К примеру, в Кормянском районе по инициативе "Инклюзия через организацию местных сообществ" в территориальном центре соцобслуживания населения созданы творческие мастерские, которые дают возможность подопечным центра вести активную жизнь. Для пациентов Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов (Буда-Кошелевский район) также организованы творческие и бытовые мастерские, разбивается аромасад.

Содействию занятости и самозанятости способствует инициатива, реализуемая в Брагинском районе местным фондом "Эко-Инновация". Основная идея - развитие малого предпринимательства в сельской местности через обучение владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств навыкам экологического земледелия. На увеличение туристического потенциала, сохранение традиций направлены такие инициативы, как "Музей хлеба" в Чечерском районе, "Центр ресурсного обеспечения фестиваля "Льняная карусель" в Кормянском, "Возродим рушник вместе" в Буда-Кошелевском и др.

В реализацию инициатив были вовлечены различные категории населения. В целом, по словам Натальи Адамчик, участниками проекта в регионе стали около 25 тыс. человек.

Как было отмечено на конференции, по условиям проекта, партнеры должны были обеспечить софинансирование в размере не менее 10%. На практике же этот показатель в среднем по стране достиг 23%. На одну местную инициативу приходилось по шесть партнеров. Однако в Буда-Кошелевском районе есть пример, когда инициатива была поддержана 11 партнерами.

Во время итоговой конференции участники поделились опытом разработки паспортов ТОР своих районов, реализации инициатив по решению местных проблем, выстраивания партнерских отношений между органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями и др.-0-