Более 50 предприятий Беларуси примут участие в строительной выставке в Могилеве

15 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В могилевском спортивном комплексе "Олимпиец" 15-17 марта пройдет республиканская специализированная строительная выставка "Дом. Дача. Дизайн", сообщили БЕЛТА в Могилевском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Наша экспозиция традиционно открывает строительный сезон и является значимым мероприятием, призванным внести вклад в распространение информации о достижениях строительной индустрии и привлечение в регион современных строительных материалов и технологий", - отметили в отделении БелТПП.

В этом году в выставке примут участие более 50 белорусских предприятий. Среди них как крупные компании, являющиеся ведущими участниками рынка, так и небольшие частные организации.

Выставка будет включать более десяти тематических разделов, в том числе современные строительные, отделочные материалы и технологии, инструменты и строительные изделия, энергосберегающее, отопительное оборудование, кровельные, теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы, сантехника и системы очистки воды, услуги по разработке дизайн-проектов и др.

Представители предприятий и организаций, работающие в сфере строительства и дизайна, смогут найти здесь деловых партнеров и укрепить уже сложившиеся отношения. Посетители же получат бесплатные консультации специалистов, ознакомятся с новыми технологиями и товарами белорусских предприятий строительной отрасли, а также с актуальными технологиями, представленными на рынке. Выставка будет полезна тем, кто собирается строить дом или делать ремонт.-0-