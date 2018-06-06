Более 50 редких авто соберет в Минске "Олдтаймер-ралли 2018"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Олдтаймер-ралли 2018" в десятый раз пройдет в Минске 9-10 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В мероприятии примут участие более 50 экипажей из Беларуси и России. Все автораритеты выпущены до 1980 года, многие из них представлены в Беларуси в единственном экземпляре. Сбор участников намечен на 9.00 на Октябрьской площади. До 11.30 все автомобили пройдут технический осмотр, водителям предоставят маршрутные документы.

Старт ралли в первый день будет дан в 12.00. По маршруту движения на различных площадках города (Октябрьской площади, на стоянках около Национальной библиотеки и автовокзала "Восточный" по ул.Ванеева, 34) пройдут конкурсы. В частности, возле Дворца Республики с 13.30 до 18.00 экипажи представят свои авто в соответствующем историческом стиле, костюмах и традициях. Для семей с детьми здесь также предложат игры. Например, ребята сразятся за приз в гонке на старинных педальных детских машинках. Поболеть за конкурсантов также возможно на площадке перед Национальной библиотекой.

"Основное в соревнованиях не скорость, а аккуратность, точность и тонкость расчета с соблюдением правил дорожного движения", - отметили организаторы.

10 июня старт состоится в 11.00 с ул. Немига, 3. Автомобили проследуют по улицам города за его пределы - до агрогородка Сергеевичи Пуховичского района.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма Мингорисполкома и общественное объединение коллекционеров и реставраторов ретро-автомобилей "МашЫна Времени".-0-