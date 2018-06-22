Более 500 человек приняли участие в митинге-реквиеме на Буйничском поле

22 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 500 человек приняли участие в митинге-реквиеме на мемориальном комплексе "Буйничское поле", посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Традиционное мероприятие началось ровно в четыре часа утра с возложения цветов к каплице. В нем приняли участие представители исполнительной власти, общественных объединений, трудовых коллективов, ветераны, актив БРСМ, учащиеся и студенты. Они почтили минутой молчания память погибших на полях сражений солдат, замученных в неволе узников фашистских концлагерей, стариков, женщин и детей, навсегда оставшихся в военном лихолетье немецкой оккупации.

В честь отдавших свои жизни за свободу и независимость страны была отслужена заупокойная лития. Молодежь выпустила в небо шары с бумажными голубями - символами мира и любви. А в военном полевом кинотеатре показывали созданные активом БРСМ короткометражные фильмы на военную тематику, ставшие победителями областного этапа конкурса "Мой фильм о войне".

"Оборонительные бои на территории Могилевской области во многом способствовали краху гитлеровской стратегии молниеносной войны, - отметил заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Олег Пищенко. - Легендарной страницей вошла в историю Великой Отечественной войны оборона Могилева в июле 1941 года. 25-километровый вал, окруживший город, жители строили сами. Благодаря этому защитники Днепровского рубежа смогли самоотверженно держать оборону 23 дня и ночи, что дало возможность выиграть время для мобилизации сил на отпор врагу. Под впечатлением от пережитого здесь военный корреспондент Константин Симонов написал: "В этом бою я увидел победу мая 1945".

"Мы горды тем, что в славной военной летописи есть огромная доля подвигов наших земляков, - подчеркнул Олег Пищенко. - Уроженцы Могилевской области защищали Москву и Сталинград, участвовали в сражении на Курской дуге, били врага на Одере и Висле, салютовали Победе в Берлине". Он обратил внимание, что уже рождается пятое поколение людей, не знающих тягот и ужасов военного лихолетья. "Пройдут еще годы, сменится не одно поколение, но в сердцах жителей Приднепровского края сохранится память о подвиге прадедов, дедов и отцов", - убежден Олег Пищенко.

Обращаясь к молодежи, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Быхова Федор Кривоногов, пожелал парням и девушкам отличной учебы, крепкого здоровья, быть сплоченными, трудолюбивыми, исполнительными и вежливыми, служить самоотверженно своей стране и никогда не забывать о малой родине. В свою очередь учащийся Могилевского областного кадетского училища Валерий Пицуков выразил гордость за подвиг советских солдат, подаривших будущим поколениям мир и спокойствие на земле.

Аналогичные мероприятия и акции сегодня пройдут во всех районах и городах Могилевской области.-0-

Фото Могилевского облисполкома