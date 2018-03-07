Более 500 мероприятий проведут пионеры Гомельской области по случаю 8 Марта

7 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 мероприятий проведут пионеры Гомельской области по случаю Международного женского дня, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

Праздничные мероприятия проходят во всех районах области. К примеру, в Чечерске во время акции "Живая открытка" пионеры поздравят представительниц прекрасной половины танцевальным флешмобом, а для жительниц и гостей Калинковичей ребята сделали сотни бумажных цветов, которые вручат милым леди. "Все пионерские дружины подготовили искренние поздравления в адрес прекрасных дам всех поколений. Слова теплых признаний и пожеланий звучат во время концертов, конкурсов, тематических выставок, блиц-турниров, викторин, радиогазет, мастер-классов и т.д. Также ребята изготавливают своими руками подарки для самых милых и родных", - сказал Артем Карпенко. Он отметил, что особое внимание в эти дни члены организации уделяют женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны: их посещают на дому, вручают сувениры.

Кроме того, в областной пионерской организации объявили интернет-конкурс "Мой оригинальный подарок". Ребятам предлагают разместить в официальных группах областной пионерской организации в социальных сетях фотоснимки подготовленных ими подарков с символикой БРПО и поздравление к 8 Марта, сопроводив хэштегами #8марта #брпо #гомель #подарок. Авторов самых необычных и интересных презентов ожидают сувениры.-0-