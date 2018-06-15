Более 500 участников соберет инвестфорум "Мельница успеха" в Могилеве

15 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 500 участников соберет Х инвестиционный форум "Мельница успеха", который пройдет 29-30 июня в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Могилевского облисполкома.

На мероприятии ожидают гостей из России, Китая, Японии, Румынии, Венгрии, Казахстана, Польши, Болгарии, Чехии, Литвы, Латвии, Франции, Великобритании, Бразилии, Республики Корея, Вьетнама и других стран. В текущем году акцент сделают на отражение потенциала межрегионального развития, дающего импульс к долгосрочному сотрудничеству между странами в сфере культуры, торговли и как результата - инвестиций.

Традиционно основные мероприятия будут проходить в спортивном комплексе "Олимпиец". Участникам предоставят возможность посетить выставку-презентацию инвестиционных и инновационных проектов региона, на которой презентуют лучшие предложения по приоритетным направлениям развития области.

В первый день будет организована работа секций и проведено пленарное заседание. Программой второго дня предусмотрены доклады руководителей органов государственного управления и представителей бизнес-сообщества о состоянии и перспективах межрегиональных связей и их влиянии на привлечение инвестиций в экономику региона. В завершение состоится торжественная церемония подписания протоколов о намерениях, договоров и соглашений.

Также в программе церемония награждения юридических и физических лиц, внесших существенный вклад в формирование положительного имиджа Могилевской области в торговой, инвестиционной и культурной сферах.В целях расширения взаимодействия науки и бизнеса во время работы секций состоится научно-практическая конференция "Инновации – от науки к производству: успехи, проблемы, перспективы", способствующая более широкому ознакомлению представителей промышленности и бизнеса с современными научными достижениями.

Кроме того, запланированы международные секции в формате В2В встреч с участием иностранных представителей по пяти направлениям: развитие интеграционных процессов в Союзном государстве; создание и развитие японо-белорусской промышленной зоны; реализация в Могилевской области проекта "Один пояс, один путь"; сотрудничество с ЕС как один из главных векторов внешней экономики; перспективные рынки – новые возможности для Могилевской области.-0-