18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 вакансий предлагается в Минске для молодежи, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Учащейся молодежи оказывается помощь в трудоустройстве, на эти цели направляются средства бюджета города и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Так, школьникам и учащимся профтехобразования предлагается работа на 194 объектах, в числе которых учреждения общего среднего и дополнительного образования, предприятия зеленого хозяйства, зоопарк. Уровень оплаты труда по предлагаемым вакансиям достигает Br300. По словам Татьяны Кудевич, в основном наниматели готовы принимать на работу тех, кто достиг совершеннолетия.

"Чтобы получить направление на работу, необходимо прийти в службу занятости - отделы обслуживания граждан по месту жительства, предоставить паспорт и справку из учебного заведения. Ожидаем, что за содействием в трудоустройстве летом к нам обратятся более 4 тыс. человек. Это возможность для ребят получить первые трудовые навыки и знания, с каждым годом желающих ее воспользоваться становится все больше. Временная занятость обеспечивается с марта по ноябрь", - отметила Татьяна Кудевич.

В основном молодые люди трудоустраиваются на период от двух недель до месяца.-0-