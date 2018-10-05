Более 540 тыс. человек планируют привить от гриппа в Минской области

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области во время массовой вакцинации планируется привить от гриппа более 540 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анжела Галенчик.

"Вакцинация в столичном регионе стартовала еще на прошлой неделе. В текущем году планируется привить не менее 40% жителей области - это более 540 тыс. человек. Из них бесплатно вакцину смогут получить 32%, еще 8% - из личных средств или за счет предприятий и организаций. Что касается групп риска, вакцинировать планируется до 75% от их численности", - рассказала Анжела Галенчик.

При вакцинации будут использованы препараты "Гриппол" и "Ультравак" российского производства, французские "Ваксигрип" и "Ваксигрип-тетра", нидерландский "Инфлювак". Вакцины высокоэффективны и безопасны, применяются у детей с 6 месяцев, имеют опыт использования в Беларуси и за рубежом.

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проинформировали также о ситуации с заболеваемостью корью в центральном регионе. "Ситуация стабильная и управляемая. В текущем году было отмечено несколько случаев кори в Борисовском, Дзержинском, Минском и Солигорском районах. Они были зарегистрированы у людей, приехавших из Украины либо контактировавших с кем-то из них", - констатировала врач-эпидемиолог отделения иммунопрофилактики учреждения Валерия Пыж.

По ее словам, на всех административных территориях, где зарегистрированы случаи заболеваемости корью, были своевременно проведены противоэпидемические мероприятия и установлены контактные лица, за которыми организовано медицинское наблюдение. Эти меры позволили не допустить распространение инфекции.

Минздрав напоминает о важности профилактических прививок против кори при планировании поездок. Результаты анкетирования выезжающих за границу показали, что 70% опрошенных знают свой прививочный статус. Тем, кто не знает о своих прививках против кори и планирует поездки за пределы страны, целесообразно уточнить прививочный статус и при необходимости сделать прививку. Если по возвращении из-за границы появились симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обращаться к врачу. При этом стоит акцентировать его внимание на недавнем возвращении из зарубежных стран.-0-