Более 550 мероприятий прошло в Минске во время акции "Наши дети"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 550 мероприятий прошло в Минске в рамках акции "Наши дети", в них поучаствовали около 140 тыс. детей, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Для ребят социально незащищенных категорий за счет городского бюджета закуплено более 50,5 тыс. новогодних подарков.

Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, представители банков, предприятий, войсковых частей, силовых структур посещали детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы. Учреждениям образования оказана материальная помощь на Br326,6 тыс. Адресную поддержку получили те, кто нуждается в срочном лечении.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" стартовала 11 декабря, завершилась 10 января. Наиболее значимыми событиями, которые прошли в столице в это время, стали республиканский благотворительный новогодний праздник и новогодние представления во Дворце Республики, традиционный городской праздник в Белгосцирке, новогодняя интерактивная шоу-программа во Дворце Независимости.

Акция прошла под патронатом Президента Беларуси.-0-