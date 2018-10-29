Более 550 новых предприятий создано в Гомельской области в январе-сентябре

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-сентябре этого года создано более 550 новых предприятий, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"За девять месяцев 2018 года в Гомельской области зарегистрировано 553 новых предприятия. Из них в производственной сфере - 161", - отметил Андрей Конюшко. Всего же за этот год в регионе запланировано создать не менее 700 новых предприятий.

На вновь созданные рабочие места в январе-июне трудоустроены 3 тыс. 686 граждан. По предварительным данным, за девять месяцев количество трудоустроенных превысит 5,5 тыс. человек.

В целом же, отметил зампред, Гомельский регион выполнил по итогам работы в январе-сентябре 4 из 7 показателей. Темп роста экспорта товаров без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских организаций за восемь месяцев составил 105,5% при прогнозе на девять месяцев 104,8%. В структуре экспорта наибольшие темпы роста обеспечили резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" - 120%. Показатель экспорта услуг достиг 114,2%, это на 10 процентных пунктов выше запланированного.

Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе в январе-июне обеспечено в объеме $91 млн, по результатам работы за 9 месяцев просчитывается $97 млн при задании на весь год $100 млн.

В торговле темп роста розничного товарооборота составил 110,2%, оптового - 119,1%. Это выше доведенных значений. За январь-сентябрь в регионе введено в эксплуатацию 339,1 тыс. кв.м жилья при запланированных 289,9 тыс. кв.м.

В то же время показатель валового регионального продукта за девять месяцев обеспечен на уровне 102,6% (при задании 103,9%). Андрей Конюшко констатировал определенное замедление темпа роста индекса физического объема в промышленности. По его мнению, это связано в том числе с проведением плановых ремонтных работ на таких крупных предприятиях, как Мозырский НПЗ, "Гомельэнерго", и рядом других причин.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник акцентировал внимание руководителей горрайсполкомов, предприятий, организаций на безусловном выполнении экономических показателей во всех сферах, отраслях. Важно просчитать и проанализировать каждую позицию по каждому предприятию, сказал он.-0-