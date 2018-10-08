Более 600 новых объектов бытового обслуживания открылись в Минске с начала года

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года число объектов бытового обслуживания увеличилось на 648, создано 2,3 тыс. рабочих мест, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.
Более 60% от общего объема услуг приходится на услуги парикмахерских, салонов красоты и предприятий по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
Всего в сфере бытового обслуживания города работают около 7,7 тыс. объектов.
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