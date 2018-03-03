Более 600 военнослужащих помогут в уборке снега в Минске

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 военнослужащих Вооруженных Сил помогут в уборке снега в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
В связи с неблагоприятными погодными условиями и поступившими в адрес министерства обращениями местных органов власти об оказании помощи в расчистке населенных пунктов от снега военное ведомство приняло решение о выделении личного состава и техники. Так, только в Минске 4 и 5 марта на уборку снега выйдут более 600 военнослужащих Минского гарнизона.
Ранее министр внутренних дел Игорь Шуневич заверил журналистов, что помощь коммунальщикам в расчистке снега окажут сотрудники внутренних дел.-0-
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