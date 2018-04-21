Более 697 тыс. минчан приводили в порядок город во время субботника

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 697 тыс. минчан приняли участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Приведено в порядок около 2 тыс. га городских территорий, высажено 1,8 тыс. деревьев и 4,2 тыс. кустарников, обустроено более 26,3 га газонов. В числе основных объектов, где трудились горожане, представители министерств и ведомств, учащиеся и студенты, - стадион "Динамо", городские парки и скверы, мемориальный комплекс Тростенец, многофункциональный спортивный зал по ул.Филимонова, набережная Свислочи, мемориал "Остров мужества и скорби", лесные массивы вдоль Цнянского водохранилища.

Трудовые акции провели члены общественных объединений "Белая Русь", "Белорусский союз женщин", БРСМ, Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память", Белорусской ассоциации многодетных родителей, депутаты, спортсмены и др. Кроме того, многие минчане работали на своих рабочих местах, выпущено продукции на сумму Br5,5 млн.

Всего в день проведения субботника заработано более Br2,3 млн. Они будут направлены на благоустройство и приведение в надлежащее состояние мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.-0-