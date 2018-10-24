24 октября, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 7 км дорог отремонтируют в Браславе к "Дажынкам-2019". Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Браславского райисполкома Александр Боданин.

По его словам, местные органы власти намерены рачительно и аккуратно отнестись к выделенным на ремонт дорожного полотна Браслава деньгам, чтобы не ошибиться, потому что прекрасно понимают: полностью все дорожное покрытие заменить не смогут. "С учетом этого обстоятельства мы выделили несколько основных улиц с наибольшей интенсивностью движения и изношенностью дорожного покрытия. В результате получилось почти 7,5 км дорог, которые включены в перспективный план работ", - отметил Александр Боданин.

Концепция подготовки города к областным "Дажынкам-2019" разработана, сказал председатель райисполкома. В нее вошло много объектов социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта. Отдельное внимание уделено городской набережной. Выполнение всех намеченных работ позволит сделать облик Браслава более выразительным и узнаваемым.

В Браславе сегодня провел выездной прием граждан помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк и личный прием граждан - председатель райисполкома. Александр Боданин считает, что "к каждой проблеме надо относиться, как к своей личной, и стараться находить решение, которое бы удовлетворяло человека".-0-