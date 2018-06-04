Более 70 дайверов и волонтеров приняли участие в экологической акции на Нарочи

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 дайверов и волонтеров собрала на озере Нарочь экологическая акция, посвященная Международному дню очистки водоемов, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Участники разделились на шесть команд и отправились по разным берегам. Им необходимо было обойти более 40 км прибрежной линии. За день собрано около 6 куб.м мусора, среди которого - часть лодки, ковер, пластиковые и стеклянные отходы. После сортировки стекло, пластик, металл отправили на переработку.

Как отметил заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Добрицкий, такие акции - возможность не только очистить водоемы от мусора, но и сохранить биоразнообразие прибрежной территории. Кроме того, мероприятие направлено на воспитание экологической культуры, привлечение внимания общественности к вопросам экологии, бережное отношение к природе.

Мероприятие организовано Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Мядельским райисполкомом. Оно прошло в рамках экологической кампании "Обустроим малую родину". Участники акции обустроили туристическую стоянку "Лагерь", которая находится в 10 км юго-западнее Мяделя на восточном берегу водоема, в 700 м к югу от деревни Гатовичи. Присоединиться к кампании могли все желающие - дайверы, члены их семей, волонтеры и просто неравнодушные к экологическому состоянию водоемов граждане.

По итогам акции определены победители в номинациях "Самый юный участник", "Самое большое количество мусора под водой и на суше", "Самая интересная находка под водой", "Самая интересная находка на берегу", "Смешная находка", "Самый крупный трофей", "Самый активный участник на берегу", "Самый активный участник под водой", "Самый интересный детский рисунок". Им вручены призы от организаторов и спонсоров, а также памятные дипломы.-0-