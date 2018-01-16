16 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 70 кг наркотиков изъято из незаконного оборота в Витебской области за 2017 год. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

Это третий результат в разрезе регионов республики. По словам Ивана Кубракова, сотрудники правоохранительных органов пресекли четыре канала поставки наркотиков на территорию области, из которых три - из России, один - из Литвы. Ликвидировано девять помещений, оборудованных для выращивания наркосодержащих культур. Более 65% от изъятой наркотической массы составляет марихуана.

В 70% преступлений, связанных со сбытом наркотиков, использовался бесконтактный способ передачи: после интернет-переписки осуществлялась закладка наркотика.

Кроме того, в минувшем году составлено 123 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч.4-6 ст.17.3 КоАП (потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения). К административной ответственности за незаконный оборот насвая привлечено 80 лиц, из оборота изъято свыше 32 кг данного вещества.-0-