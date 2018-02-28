Более 70 находящихся в собственности Минска объектов планируется вовлечь в оборот в 2018 году

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 объектов, находящихся в собственности Минска, планируется вовлечь в хозяйственный оборот в 2018 году, сообщила сегодня заместитель директора Минского городского территориального фонда государственного имущества Светлана Нагорнова на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Сформированы графики и определены способы вовлечения в оборот. В частности, 38 объектов, в том числе востребованные у представителей бизнеса изолированные помещения, будут выставлены на продажу. Планируется проработать вопрос реализации на торгах технических помещений, расположенных в жилых домах и не имеющих отдельных выходов.

Также утвержден перечень зданий, подлежащих сносу. Планируется снести 17 отселенных жилых домов и ветхих нежилых строений. Средства на эти цели запланированы в городской инвестпрограмме.

Как отметила директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко, в 2017 году задание по поступлению в бюджет средств от продажи госимущества выполнено на 101,3%, что на Br17 млн больше по сравнению с 2016-м. Продолжена работа по совершенствованию имущественных отношений, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества всех форм собственности.

Из запланированных к вовлечению в хозоборот более 80 объектов, находящихся в собственности Минска, вовлечено, снесено, законсервировано 59. К собственникам неэффективно используемых объектов применяются повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю.

Информация о свободных помещениях регулярно обновляется, в настоящее время в списке значится 190 тыс. кв.м (на 1 января 2017 года - 239 тыс. кв.м).-0-