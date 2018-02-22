Более 700 предприятий планируется создать в Брестской области в 2018 году

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году планируется создать 705 новых микро- и малых организаций, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела предпринимательства комитета экономики облисполкома Александр Малыха.

Деловых людей ориентируют на открытие предприятий, которые будут располагаться в небольших городах и сельской местности. На поддержку предпринимательской инициативы в нынешнем году из областного бюджета будет направлено Br2,6 млн. По сравнению с 2017 годом сумма увеличилась. Эти средства пойдут на льготное кредитование приоритетных экспортно ориентированных и импортозамещающих производств.

Для субъектов малого бизнеса в регионе подобраны 78 земельных участков общей площадью 121,3 га с инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для производственных предприятий, а также организаций, специализирующихся на выполнении работ и оказании услуг.

Предпринимательство играет значительную роль в социально-экономическом развитии Брестской области. В регионе насчитывается около 10,5 тыс. микро-, малых и средних организации, более 32 тыс. индивидуальных предпринимателей, в том числе в прошлом году было создано 706 новых предприятий. От субъектов предпринимательства в консолидированный бюджет области за год поступило Br466,3 млн, что составляет почти треть всех налоговых поступлений. Представители этой сферы добились значительного роста экспортных поставок, отправив за рубеж продукции на $570 млн.-0-

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