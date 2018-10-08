Более 80 человек приняли с июня комиссии по содействию занятости населения в Гомельской области

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 80 жителей региона приняли комиссии по содействию занятости населения в Гомельской области с момента их создания (июнь текущего года), сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Александр Семионов.

Всего в регионе создано 25 комиссий по координации работы по содействию занятости населению, из которых 21 - при районных исполкомах, четыре - при администрациях районов Гомеля. "В настоящее время эти коллегиальные структуры, в состав которых входят депутаты различных уровней, сотрудники службы занятости, ОВД, налоговых инспекций и других государственных организаций, оказывают гражданам консультативную, методическую и правовую помощь", - пояснил первый зампредседателя.

Спектр вопросов, с которыми обращаются жители области, достаточно широк - от разъяснений по оплате услуг ЖКХ неработающими гражданами до правовых консультаций. Также гомельчане знакомятся с имеющимися вакансиями. С начала года органами по труду, занятости и социальной защите оказано содействие в трудоустройстве более 21 тыс. жителям области.

В региональном банке вакансий около 11 тыс. предложений о трудоустройстве, что практически на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году создано более 4 тыс.рабочих мест. В городской местности наибольшее число вакансий представлено в сфере медицины (врачи, средний и младший медперсонал) и строительной отрасли (бетонщики, каменщики, столяры), на селе - в сельском хозяйстве (животноводы, агрономы, ветврачи, доярки).

"С каждым месяцем увеличивается количество заявок от предприятий и уменьшается количество зарегистрированных безработных. Вместе с тем есть некоторый дисбаланс спроса и предложения по вакансиям", - подчеркнул Александр Семионов. Более 40% состоящим на учете в службе занятости требуются неквалифицированные рабочие специальности. Традиционно у соискателей востребованы такие вакансии, как вахтер, оператор котельной, дворник и др.

Также обратившимся в комиссии и службу занятости предлагают различные формы самозанятости. С начала года возможностью перейти из разряда безработных в ремесленников воспользовались свыше 30 умельцев. Еще более 300 жителей области получили безвозмездные субсидии на открытие собственного дела.

Стартовый капитал гомельчане использовали на развитие бизнеса в сфере услуг: торговля, автосервис, строительство, деревообработка, сельское хозяйство, грузоперевозки, услуги такси и др. Всего в течение этого года планируется выделить около 375 безвозмездных субсидий.

С 1 декабря комиссии по координации работы по содействию занятости населению расширят круг функций. К этому времени будет сформирован список граждан, не занятых в экономике, с которыми предстоит провести разъяснительную работу, а также при необходимости помочь в трудоустройстве.

Информация о работе комиссий по координации работы по содействию занятости населению, в том числе графики работы комиссий размещены на сайтах райисполкомов и администраций районов Гомеля. Заседания комиссий проводятся не реже двух раз в месяц.-0-