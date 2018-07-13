13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% месячной нормы осадков выпало в Бресте за день 12 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Вчера наиболее сильные дожди прошли в Бресте. С 12.00 до 21.00 там выпало 60 мм осадков - это более 80% месячной нормы", - сказали в Белгидромете.
Как сообщалось, сильный ливень вчера днем подтопил улицы в центре Бреста. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра. В некоторых местах наблюдался небольшой град. На дорогах образовались пробки. Аварийные службы занимались ликвидацией последствий ливня.
На втором месте по количеству осадков днем 12 июля - метеостанция Высокое в Каменецком районе: там выпало 27 мм осадков. "Прошедшей ночью, с 21.00 до 6.00, больше всего осадков выпало в Пинске и Воложине - по 17 мм. Дожди отмечались во многих районах", - добавили в Белгидромете.
Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. Днем будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах возможен град. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 21-26 градусов тепла, по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей - до плюс 28.-0-
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