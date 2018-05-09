9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 80% работ на посевной в Брестской области уже выполнено. Об этом сегодня сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель облисполкома Анатолий Лис.

"Посевная в регионе вышла на завершающую стадию. Более 80% работ уже выполнено. Были сложности, потому что в связи с погодными условиями приступили к севу на 15 дней позже. Это требовало от аграриев напряженной и слаженной работы. Они справились с этой задачей. Единственное, что нас сейчас беспокоит - долгое отсутствие осадков. Для легких почв, характерных для Брестской области, это большая проблема", - отметил Анатолий Лис. Он добавил, что сельхозорганизации обладают ресурсами для выполнения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

В частности, хозяйства юго-западного региона завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца, сахарной свеклы. Ведется сев однолетних культур (выполнено 63% к плану), посадка овощей (77%), кукурузы (63%). При этом более 40 сельхозорганизаций Брестской области уже приступили к кошению трав первого укоса.

В текущем году аграрии региона рассчитывают получить около 1,5 млн т зерна, а также заготовить более 1,7 млн т кормовых единиц травяных кормов.-0-