Более 80% теплоисточников в Минске получили паспорта готовности к отопительному сезону

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% теплоисточников и 79,5% потребителей тепловой энергии получили паспорта готовности к отопительному сезону, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления городского хозяйства и энергетики Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Марины Малаевой, в городе разработан план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. По сравнению с прошлым годом несколько увеличилось количество теплоисточников и потребителей.
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